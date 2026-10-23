न्यूजीलैंड बनाम भारत, दूसरा टी-20: क्राइस्टचर्च के मैदान पर कैसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन?

न्यूजीलैंड ने हेग्ले ओवल में 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें उसे 6 में जीत और 7 में हार मिली है। एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है।

भारत ने यहां गुरुवार को अपना पहला ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला और उसने जीत दर्ज की।

न्यूजीलैंड की धरती पर दोनों टीमों के बीच 13 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 6 मुकाबलों में जीत मिली है। कीवी टीम ने 4 मैच अपने नाम किए हैं।