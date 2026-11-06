भारतीय टीम दूसरा वनडे भी अपने नाम करना चाहेगी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: दूसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन आदर्श कुमार 10:49 am Nov 06, 202610:49 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 7 नवंबर (शनिवार) को खेला जाएगा। पहले मैच में भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में मिचेल सैंटनर की अगुआई वाली टीम दूसरे मुकाबले में वापसी के इरादे से उतरेगी। वहीं, भारतीय टीम की नजरें जीत की लय बरकरार रखने पर होंगी। मुकाबले के प्रीव्यू और अहम बातों पर नजर डालते हैं।