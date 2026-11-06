न्यूजीलैंड बनाम भारत: दूसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 7 नवंबर (शनिवार) को खेला जाएगा। पहले मैच में भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में मिचेल सैंटनर की अगुआई वाली टीम दूसरे मुकाबले में वापसी के इरादे से उतरेगी। वहीं, भारतीय टीम की नजरें जीत की लय बरकरार रखने पर होंगी। मुकाबले के प्रीव्यू और अहम बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
वनडे में दोनों टीमों के बीच 124 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 64 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है। इस बीच 52 मैच में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है।
7 मुकाबले बेनतीजा (टाई-1) रहे हैं।
न्यूजीलैंड में दोनों टीमों के बीच 46 मुकाबले हुए हैं। इस बीच 15 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 26 मुकाबलों में कीवी टीम ने जीत दर्ज की है।
4 मैच में बेनतीजा और एक मैच टाई रहा है।
संयोजन
इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है न्यूजीलैंड की टीम
पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे। ऐसे में अनुभवी डेरिल मिचेल, टॉम लैथम और हेनरी निकोल्स से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
काइल जैमीसन और जैकब डफी अपनी तेज गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश करना चाहेंगे।
संभावित एकादश: टिम साइफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर।
टीम
इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम
पहले मैच में मिली शानदार जीत के बाद भारतीय टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव करने को नहीं देखेगी।
रोहित शर्मा उस मुकाबले में खाता नहीं खोल पाए थे। ऐसे में उनसे एक शानदार पारी की उम्मीद होगी। तेज गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह के कंधों पर होगी।
संभावित एकादश: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें
कीवी टीम के लिए मिचेल ने पिछले 5 मैचों में 57.2 की औसत से 286 रन बनाए हैं। यंग के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 266 रन निकले हैं।
गिल ने पिछले 10 वनडे मैचों में 132.83 की शानदार औसत से 797 रन बनाए हैं।
डफी ने पिछले 6 मैचों में 5.89 की इकॉनमी रेट से 8 विकेट चटकाए हैं। वहीं, अर्शदीप ने पिछले 4 मुकाबलों में 6.29 की इकॉनमी रेट से 9 विकेट अपने नाम किए हैं।
जानकारी
ऐसा रहेगा वेलिंगटन का मौसम
एक्यूवेदर के मुताबिक, 7 नवंबर को वेलिंगटन में बारिश की 70 प्रतिशत से ज्यादा संभावना है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मैच के दौरान बारिश का खलल देखने को मिल सकता है।
पिच
कैसी होगी स्काई स्टेडियम की पिच?
वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है।
यहां ड्रॉप-इन पिच का इस्तेमाल होता है, जिस पर बल्लेबाजों को रन बनाने के अच्छे मौके मिलते हैं।
हालांकि, नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकता है। इस मैदान पर मौसम और बारिश का भी अहम प्रभाव रहता है।
ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में गेंद और बल्ले के बीच अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला 7 नवंबर को वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव के द्वारा लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।