न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड: जेमी ओवरटन ने जड़ा वनडे करियर का पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड: जेमी ओवरटन ने जड़ा वनडे करियर का पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (68) खेली। यह उनके वनडे करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 50 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही इंग्लिश टीम शुरुआती झटकों से उबरते हुए मैच में 222 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही ओवरटन की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम को 97 रन कुल स्कोर तक 6 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए ओवरटन ने ब्रायडन कार्से (36) के साथ 8वें विकेट के लिए 58 रन, जोफ्रा आर्चर (16) के साथ 9वें विकेट के लिए 26 और आदिल राशिद (1*) के साथ 36 रन की साझेदारी कर स्कोर को 222 तक पहुंचाया। वह 62 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों से 68 रन बनाकर आउट हुए।
उपलब्धि
ओवरटन ने हासिल की यह खास उपलब्धि
ओवरटन ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए यह शानदार अर्धशकीय पारी खेली है। इसके साथ ही वह विदेशी वनडे सीरीज में 8वें या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे इंग्लिश बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में सैम कर्रन (95* बनाम भारत, 2021) और क्रिस वोक्स (78 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2018) ही यह कारनामा कर पाए हैं। ओवरटन की इस पारी में इंग्लैंड को मुकाबले में वापस लाने में मदद की है।
करियर
कैसा रहा है ओवरटन का वनडे करियर?
ओवरटन ने साल 2024 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 10 वनडे मैचों की 9 पारियों में 26.44 की औसत से 238 रन बनाने में सफल रहे हैं। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 46 रन का था। इसी तरह वह 9 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 29.33 की औसत से 9 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है।