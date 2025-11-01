न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड: जेमी ओवरटन ने जड़ा वनडे करियर का पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही ओवरटन की पारी और साझेदारी? टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम को 97 रन कुल स्कोर तक 6 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए ओवरटन ने ब्रायडन कार्से (36) के साथ 8वें विकेट के लिए 58 रन, जोफ्रा आर्चर (16) के साथ 9वें विकेट के लिए 26 और आदिल राशिद (1*) के साथ 36 रन की साझेदारी कर स्कोर को 222 तक पहुंचाया। वह 62 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों से 68 रन बनाकर आउट हुए।

उपलब्धि ओवरटन ने हासिल की यह खास उपलब्धि ओवरटन ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए यह शानदार अर्धशकीय पारी खेली है। इसके साथ ही वह विदेशी वनडे सीरीज में 8वें या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे इंग्लिश बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में सैम कर्रन (95* बनाम भारत, 2021) और क्रिस वोक्स (78 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2018) ही यह कारनामा कर पाए हैं। ओवरटन की इस पारी में इंग्लैंड को मुकाबले में वापस लाने में मदद की है।