वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड: वनडे सीरीज के लिए कीवी टीम घोषित, मैथ्यू फिशर को मिला मौका

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फिशर ने नहीं खेला है वनडे मैच

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज फिशर ने अब तक कोई वनडे अंतरराष्ट्रीय नहीं खेला है। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1 टेस्ट और 1 टी-20 खेल चुके हैं। अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 26.67 की औसत के साथ 43 विकेट लिए हैं। कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, "यह मैट (फिशर) को पहली बार वनडे टीम से परिचित कराने का एक अच्छा मौका है। वह अपनी गेंदबाजी में अलग-अलग तरह की विविधता लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"