भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित, रचिन रविंद्र और डफी की वापसी

टीम चयन और भारत के खिलाफ चुनौती पर मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, "यह सीरीज न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट के एक रोमांचक घरेलू गर्मियों की शुरुआत है। हमारी यह टीम काफी हद तक उसी टीम जैसी है जिसने इंग्लैंड में प्रतिस्पर्धा की थी, इसलिए घरेलू मैदान पर उसी सफलता को दोहराने का प्रयास होगा।"

टेस्ट सीरीज और तैयारियों के साथ ही नए नियुक्त बल्लेबाजी कोच बीजे वाटलिंग का कार्यकाल भी शुरू होगा, जो 16 नवंबर से शुरू होगा।