काइल जैमीसन की हुई वापसी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, काइल जैमीसन की हुई वापसी

लेखन अंकित पसबोला 11:42 pm May 06, 202611:42 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 27 मई से आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ इकलौता टेस्ट खेलना है। इसके बाद कीवी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 4 जून से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है। इन दोनों सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने अपनी टीम की घोषणा की है। काइल जैमीसन और विल ओरूर्के की दोनों टीमों में वापसी हुई है। आइए टीम पर एक नजर डालते हैं।