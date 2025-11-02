वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित, जैमीसन-सोढ़ी की हुई वापसी

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित, जैमीसन-सोढ़ी की हुई वापसी
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। इसमें तेज गेंदबाज काइल जैमीसन और स्पिनर ईश सोढ़ी की वापसी हुई है। अनकैप्ड नाथन स्मिथ को भी टीम में जगह मिली है। बता दें की दोनों टीमों के बीच 5 नवंबर से पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का आगाज होगा। उसके बाद दोनों के बीच 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी।
स्वागत
वाल्टर ने किया जैमीसन और सोढ़ी की वापसी का स्वागत
जैमीसन को चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा था। इस बीच, सोढ़ी अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय में वापसी कर रहे हैं। कोच रॉब वाल्टर ने दोनों की वापसी का स्वागत करते हुए कहा, "जैमीसन इस हफ्ते गेंदबाजी में वापस आए हैं और सीरीज के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सोढ़ी हमारे सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को मजबूती मिलेगी।"
अनुपस्थिति
चोटिल मैट हेनरी रहेंगे सीरीज से बाहर
तेज गेंदबाज मैट हेनरी पिंडली की चोट से उबरने के कारण आगामी टी-20 सीरीज से बाहर रहेंगे। इस बीच, केन विलियमसन भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा करने के कारण टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अन्य अनुपस्थित खिलाड़ियों में फिन एलन (पैर की चोट), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग की चोट), एडम मिल्ने (टखने की चोट), ग्लेन फिलिप्स (कमर की चोट) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग की चोट) शामिल हैं। इससे टीम को उनकी कमी खल सकती है।
टीम
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम
टी-20 सीरीज के लिए ऐसी है न्यूजीलैंड टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउलकेस, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), नाथन स्मिथ और ईश सोढ़ी। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच 5 नवंबर को ऑकलैंड, दूसरा 6 नवंबर को ऑकलैंड, तीसरा 9 नवंबर को नेल्सन, चौथा मैच 10 नवंबर को नेल्सन और 5वां मैच 13 नवंबर को डुनेडिन में खेला जाएगा।