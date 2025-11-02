वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित, जैमीसन-सोढ़ी की हुई वापसी

लेखन भारत शर्मा 01:14 pm Nov 02, 202501:14 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। इसमें तेज गेंदबाज काइल जैमीसन और स्पिनर ईश सोढ़ी की वापसी हुई है। अनकैप्ड नाथन स्मिथ को भी टीम में जगह मिली है। बता दें की दोनों टीमों के बीच 5 नवंबर से पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का आगाज होगा। उसके बाद दोनों के बीच 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी।