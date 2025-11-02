केन विलियमसन ने लिया टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, जानिए कैसा रहा करियर

बयान संन्यास पर क्या बोले विलियमसन? विलियमसन ने कहा, "यह एक ऐसी चीज है जिसका हिस्सा बनना मुझे लंबे समय से पसंद है और मैं इन यादों और अनुभवों के लिए बहुत आभारी हूं। यह मेरे और टीम के लिए सही समय है। इससे टीम को आगे की सीरीज और अपने अगले प्रमुख लक्ष्य, यानी टी-20 विश्व कप के लिए स्पष्टता मिलती है।" उन्होंने कहा, "वहां काफी टी-20 प्रतिभाएं हैं और अगला दौर इन खिलाड़ियों को विश्व कप के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।"

बयान न्यूजीलैंड क्रिकेट ने क्या कहा? न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्कॉट वेनिंक ने कहा, "हम विलियमसन के फैसले का सम्मान करते हैं और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उनके योगदान की सराहना करते हैं। उनका खिलाड़ी के रूप में प्रदर्शन और टी-20 टीम के कप्तान के रूप में उनकी सेवा शानदार रही है।" उन्होंने आगे कहा, "दुनिया भर में सभी परिस्थितियों में उनके रन एक विश्व स्तरीय बल्लेबाज होने का प्रमाण हैं और उनके नेतृत्व का प्रभाव भी समान रूप से दिखाई देता है।"

प्रशंसा मुख्य कोच वाल्टर क्या बोले? न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा, "आप जीवन में अलग-अलग पदों पर होते हैं और खेल में बहुत कुछ करने की जरूरत होती है और बहुत कुछ मांगता है। इसलिए, जाहिर है, विलियमसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से दूर रहने का फैसला किया।" उन्होंने आगे कहा, "अब हम साल के अंत में होने वाली टेस्ट सीरीज पर ध्यान दे रहे हैं। टीम में विलियमसन का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। वह एक शानदार टीम मैन और खिलाड़ी हैं।"

करियर कैसा रहा विलियमसन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर? विलियमसन ने साल 2011 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 93 मैचों की 90 पारियों में 33.44 की औसत और 123.08 की स्ट्राइक रेट से 2,575 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 18 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 95 रन का रहा है। उन्होंने इस प्रारूप में बतौर कप्तान 74 पारियों में 33.64 की औसत और 122.95 की स्ट्राइक रेट से 2,153 रन बनाए हैं।