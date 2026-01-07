टी-20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, मिचेल सैंटनर ही करेंगे कप्तानी

डफी 2025 में डफी ने किया था कमाल पिछले साल डफी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कमाल का प्रदर्शन किया था और वह अपनी टीम से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। उन्होंने 2025 में 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 15.08 की औसत के साथ 35 विकेट लिए थे। डफी तेज गेंदबाजी विभाग में लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और एडम मिल्ने के साथ शामिल हुए हैं, और टीम ने जिमी नीशम के रूप में ऑलराउंडर का विकल्प भी मौजूद है।

टीम ऐसी है टी-20 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड ने अपनी 15 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर काइल जैमीसन को नहीं चुना है। हालांकि, उन्हें ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में जोड़ा गया है। न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, और ईश सोढ़ी।

Advertisement

लीव फर्ग्यूसन और हेनरी को मिलेगा पितृत्व अवकाश NZC ने कहा, "फर्ग्यूसन और हेनरी की पार्टनर टूर्नामेंट के दौरान बच्चे को जन्म देने वाली हैं, इसलिए संभावना है कि उन्हें थोड़े समय के लिए पितृत्व अवकाश (पेटरनिटी लीव) दी जाएगी।" टिम रॉबिन्सन, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बेहतरीन शतक बनाया था, टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। वहीं, सीफर्ट विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे और कॉनवे बैक-अप विकेटकीपर होंगे।

Advertisement

ग्रुप-D ईश सोढ़ी के प्रदर्शन पर होंगी नजरें न्यूजीलैंड की टीम में सैंटनर के अलावा ईश सोढ़ी के रूप में अनुभवी स्पिनर मौजूद हैं, जो भारत और श्रीलंका की परिस्थितियों का अनुभव रखते हैं। सोढ़ी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 157 विकेट लिए हैं। एशिया में खेलते हुए उन्होंने 7.40 की इकॉनमी रेट के साथ 37 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड की टीम टी-20 विश्व कप टूर्नामेंट में ग्रुप-D में मौजूद है, जिसमें अफगानिस्तान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और UAE अन्य टीमें हैं।