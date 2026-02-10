टी-20 विश्व कप 2026 से बाहर हुए न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल

बयान

बाईं पिंडली की चोट के चलते बाहर हुए ब्रेसवेल

NZC ने अपने बयान में कहा, "ब्रेसवेल अपनी बाईं पिंडली की चोट के चलते टी-20 विश्व कप के बाकी मैच से बाहर हो गए हैं। उन्हें पिछले महीने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान पिंडली में चोट लगी थी, जिससे वह ठीक हो चुके थे। लेकिन बीते रविवार को वार्म-अप के दौरान उनकी मांसपेशी फिर से चोटिल हो गई। स्कैन से चोट की गंभीरता का पता चला है।"