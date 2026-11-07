न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ घर में बनाया अपना सबसे छोटा वनडे स्कोर

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ घर में बनाया अपना सबसे छोटा वनडे स्कोर, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 12:40 pm Nov 07, 202612:40 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी 5 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने घरेलू परिस्थितियों में पूरी तरह घुटने टेक दिए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम भारतीय आक्रमण के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 41 ओवरों में सिर्फ 134 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। यह न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ अपने घर में सबसे छोटा वनडे स्कोर रहा है।