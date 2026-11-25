वैभव सूर्यवंशी की हर तरफ तारीफ हो रही है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड का ये दिग्गज हुआ वैभव सूर्यवंशी का मुरीद, युवा खिलाड़ी को दी ये बड़ी सलाह

लेखन आदर्श कुमार 03:59 pm Nov 25, 202603:59 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच और पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैकब ओरम भी 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की असाधारण सफलता से काफी प्रभावित हैं। हालांकि, उन्होंने इस युवा खिलाड़ी से एक खास गुजारिश भी की है। ओरम चाहते हैं कि सूर्यवंशी अपनी सबसे विस्फोटक पारी किसी और टीम के खिलाफ खेलें। सूर्यवंशी ने मंगलवार (24 नवंबर) को लिस्ट-A मुकाबले में महज 53 गेंदों में 204 रन की तूफानी पारी खेलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है।