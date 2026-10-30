न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज के चौथे मुकाबले में इतिहास रच दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 259/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड का अब तक का सर्वोच्च टीम स्कोर है। टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में 107 रन बनाए। वहीं, माइकल ब्रेसवेल ने भी सिर्फ 25 गेंदों में 65 रन की तूफानी पारी खेली।
रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर
इस मुकाबले से पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड का सर्वोच्च स्कोर 254/5 का था। कीवी टीम ने साल 2022 में स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहली पारी में यह स्कोर बनाया था।
इसके अलावा न्यूजीलैंड ने साल 2018 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 243/5 और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 243/6 का स्कोर खड़ा किया था।
भारतीय टीम के खिलाफ इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड का सर्वोच्च स्कोर 225 रन था, जो इसी साल जनवरी में बना था।
भारत
भारत के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमों की सूची में न्यूजीलैंड की टीम अब शीर्ष पर पहुंच गई है।
कीवी टीम ने ऑकलैंड में ये रिकॉर्ड बना दिया।
इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नाम ये रिकॉर्ड था। उसने साल 2026 में साउथैम्पटन में 257/3 रन बनाए थे।
वेस्टइंडीज इस सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर है। उसने रांची में 252/4 और हैदराबाद में 247/3 का स्कोर खड़ा किया था।