ग्लेन फिलिप्स ने धमाकेदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर

लेखन आदर्श कुमार 02:45 pm Oct 30, 202602:45 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज के चौथे मुकाबले में इतिहास रच दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 259/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड का अब तक का सर्वोच्च टीम स्कोर है। टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में 107 रन बनाए। वहीं, माइकल ब्रेसवेल ने भी सिर्फ 25 गेंदों में 65 रन की तूफानी पारी खेली।