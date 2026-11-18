पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर लैथम ने कहा कि उनकी टीम के कई खिलाड़ी पहले भी बुमराह का सामना कर चुके हैं, लेकिन उनका अलग एक्शन उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है।

उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि बुमराह एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाले हैं, खासकर यहां की पिचों पर। हमने उनके जैसे गेंदबाजों के लिए तैयारी करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन साथ ही हमें बाकी सभी गेंदबाजों के लिए भी पूरी तरह तैयार रहना होगा।"