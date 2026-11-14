वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के इन गेंदबाजों ने किया है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

इस सूची में दूसरे स्थान पर तेज गेंदबाज मैट हेनरी आ गए हैं। उन्होंने 2026 की वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले में घातक गेंदबाजी की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 333 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था।

जवाब में भारतीय टीम 26.4 ओवर में 89 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। हेनरी ने 9.4 ओवर गेंदबाजी की थी और 2 मेडन के साथ 27 रन देकर 6 विकेट लिए थे।

उनकी इकॉनमी रेट 2.79 की रही थी।