न्यूजीलैंड ने चौथे टी-20 मुकाबले में भारत को 87 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को 87 रन से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही कीवी टीम क्लीन स्वीप से बच गई। अब सीरीज में भारतीय टीम 3-1 से आगे है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 259/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में भारतीय टीम 172/9 रन ही बना पाई और लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही। आइए मुकाबले के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स ने 107 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं, माइकल ब्रेसवेल ने 65 रन जड़ दिए। भारत की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए।
हालांकि, भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआत में ही झटके लगे। कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहा। न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी कर सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए।
पारी
ऐसी रही फिलिप्स की पारी
न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जब 34 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब फिलिप्स क्रीज पर आए।
उन्होंने छोटी बॉउंड्री का भरपूर फायदा उठाया और भारतीय गेंदबाजों के सामने सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने 5वें विकेट के लिए ब्रेसवेल (65) के साथ मिलकर 115 रन की साझेदारी की। उन्होंने पारी के 19वें ओवर के दौरान सिर्फ 46 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनके बल्ले से 6 चौके और 10 छक्के निकले।
सूची
इस सूची में शामिल हुई फीलिप्स
फिलिप्स ने भारत के खिलाफ मौजूदा सीरीज में अपना तीसरा स्कोर 50+ रन का किया है।
वह इस सीरीज में अब तक 4 पारियों में 250 से अधिक रन बना चुके हैं। इस मैच से पहले उनके स्कोर क्रमशः 17, 70 और 82* रन थे।
वह अब भारत के विरुद्ध एक टी-20 सीरीज में 3 स्कोर 50+ रन के करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने।
2022 में निकोलस पूरन और 2026 में शाई होप ऐसा कर चुके थे।
रिकॉर्ड्स
फिलिप्स ने ये बनाए रिकॉर्ड्स
फिलिप्स ने अपनी इस शतकीय पारी में 10 छक्के लगाए। वह अब भारत के विरुद्ध एक पारी में दूसरे सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बने।
एक पारी में भारत के खिलाफ उनसे ज्यादा छक्के एविन लुईस (12 छक्के, 2017) ने लगाए थे।
फिलिप्स ने अपने तीनों शतक नंबर-4 पर खेलते हुए लगाए हैं। वह अब नंबर-4 या उससे निचले क्रम में दूसरे सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने हैं। उनसे आगे सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल (4) हैं।
बड़ा स्कोर
भारत के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमों की सूची में न्यूजीलैंड की टीम अब शीर्ष पर पहुंच गई है।
कीवी टीम ने ऑकलैंड में ये रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नाम ये रिकॉर्ड था।
उसने साल 2026 में साउथैम्पटन में 257/3 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज इस सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर है।
उसने रांची में 252/4 और हैदराबाद में 247/3 का स्कोर खड़ा किया था।
अर्धशतक
ब्रेसवेल की पारी पर एक नजर
ब्रेसवेल ने 25 गेंदों में 65 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 260 की रही।
यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। भारत के खिलाफ उन्होंने पहली बार 50 रन का आंकड़ा पार किया।
उन्होंने अब तक 51 मुकाबले खेले हैं और इसकी 34 पारियों में 22.43 की औसत से 516 रन बनाने में सफल रहे हैं।
जानकारी
ऐसी रही डफी की शानदार गेंदबाजी
डफी ने 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 5.80 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा 4 विकेट हॉल रहा। भारत के खिलाफ उन्होंने पहली बार ये कारनामा किया। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 12 विकेट लिए हैं।
उपलब्धि
अर्शदीप ने हासिल की ये उपलब्धि
अर्शदीप सिंह ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 150 विकेट पूरे किए।
वह अब भारत की ओर से इस प्रारूप में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। उन्होंने विकेटों के मामले में बांग्लादेश के दिग्गज स्पिनर शाकिब अल हसन (149) को पीछे छोड़ा।
अर्शदीप अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 150 विकेट लेने वाले सिर्फ तीसरे तेज गेंदबाज हैं। तेज गेंदबाजों में न्यूजीलैंड के टिम साउथी (164) और बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान (163) ही उनसे पहले ये कारनामा कर चुके थे।