न्यूजीलैंड ने चौथे टी-20 मुकाबले में भारत को 87 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स ने 107 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं, माइकल ब्रेसवेल ने 65 रन जड़ दिए। भारत की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए।

हालांकि, भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआत में ही झटके लगे। कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहा। न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी कर सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए।