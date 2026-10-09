न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जीत रावल ने पेशेवर क्रिकेट से लिया संन्यास

रावल ने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन से कहा, "यह फैसला लेना मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है। बचपन का सपना 'ब्लैक कैप्स' के लिए खेलना था और मैं गर्व के साथ पीछे मुड़कर देखता हूं। यह सिर्फ मेरा सपना नहीं था, बल्कि मेरे पिता का भी सपना था। हमें एक मौका दिखा और वे परिवार को यहां ले आए ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं।"