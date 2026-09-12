नेपाल ने एशिया कप के लिए किया क्वालीफाई (तस्वीर: एक्स/@ICC)

नेपाल क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2027 के लिए किया क्वालीफाई

लेखन अंकित पसबोला 05:44 pm Sep 12, 202605:44 pm

क्या है खबर?

नेपाल क्रिकेट टीम ने ACC प्रीमियर कप 2026 के फाइनल मैच में UAE क्रिकेट टीम को 44 रन से हराया। क्वालालंपुर में हुए फाइनल में नेपाल ने पहले खेलते हुए 313/9 का स्कोर बनाया। जवाब में UAE की टीम 269 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही नेपाली टीम ने अगले साल होने वाले एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया। आइए मैच के बारे में एक नजर डालते हैं।