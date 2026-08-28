नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में बनाई जगह

नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में पहुंचे, 3 प्रतियोगिताएं नहीं खेलने के बावजूद बनाई जगह

लेखन Manoj Panchal 11:43 am Aug 28, 202611:43 am

क्या है खबर?

भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उन्होंने कैलेंडर की 5 में से 3 प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लिया था और ज्यूरिख डायमंड लीग में भी नहीं खेले थे। इसके बावजूद नीरज 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे और 4-5 सितंबर को ब्रुसेल्स में होने वाले फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका के रुमेश पथिरागे 39 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे।