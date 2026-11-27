पिछले साल एशेज सीरीज के पर्थ टेस्ट में लियोन ने सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी की थी। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मैदानों में इसी मैदान पर उनका गेंदबाजी औसत सबसे अच्छा है।

यहां उन्होंने 21.20 के औसत से 29 विकेट लिए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के बाद मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड से पूछा गया था कि क्या टीम में लियोन की जगह की समीक्षा की जाएगी।

उस मैच में लियोन ने सिर्फ 4 विकेट लिए थे।