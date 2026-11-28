नाथन लियोन डेब्यू के 15 साल बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम से हुए बाहर

नाथन लियोन डेब्यू के 15 साल बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम से हुए बाहर

लेखन भारत शर्मा 03:10 pm Nov 28, 202603:10 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक ऐतिहासिक दौर का अंत हो गया है। अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन को 2011 में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से बाहर किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 4 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए घोषित टीम में 39 वर्षीय लियोन की जगह अनकैप्ड ऑफ स्पिनर कोरी रोचिसिओली को शामिल किया गया है। आइए उनके टेस्ट क्रिकेट के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।