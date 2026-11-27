शुक्रवार (27 नवंबर) को न्यूज कॉर्प की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ, जिसे द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ने भी प्रकाशित किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, लियोन ने मैदान पर गेंद की स्थिति बदलने के लिए मिंट्स खरीदने का सुझाव दिया था।

इस पर तत्कालीन कप्तान टिम पेन और कोच जस्टिन लैंगर ने उन्हें फटकार लगाई थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ट्रेविस हेड ने तुरंत इस सुझाव को खारिज किया था। हेड ने उसी दौरे पर टेस्ट डेब्यू किया था।