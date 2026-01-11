नंदनी शर्मा ने WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए ली पहली हैट्रिक, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के चौथे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक समेत 5 विकेट अपने नाम किए। वह WPL इतिहास में DC के लिए हैट्रिक लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई हैं। इसी तरह वह इस संस्करण में हैट्रिक लेने वाली भी पहली गेंदबाज बनी हैं। उनकी गेंदबाजी के चलते DC की टीम GG को 209 रन पर रोकने में सफल रही।
गेंदबाजी
कैसी रही नंदनी की गेंदबाजी?
नंदनी ने पारी के 11वें और अपने कोटे के दूसरे ओवर में 126 रन के कुल स्कोर पर सोफी डिवाइन (95) को आउट कर GG को दूसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने पारी के 20वें और अपने कोटे के आखिरी ओवर में काश्वी गौतम (14), कनिका आहुजा (4), राजेश्वरी गायकवाड़ (0) और रेणुका सिंह (0) को भी पवेलियन की राह दिखाई। नंदनी ने 4 ओवर में 33 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें नंदनी की हैट्रिक
🚨 𝐇𝐚𝐭-𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭 🚨— John Badhan (@john_badhan) January 11, 2026
- While everyone was busy watching #INDvsNZ, Nandini Sharma of Delhi Capitals took an unbelievable hat-trick🔥
WPL Hat-tricks :
Issy Wong - 2023
Deepti Sharma - 2024
Grace Harris - 2025
Nandini Sharma - 2026#WPL2026 pic.twitter.com/GtQd8alBxt
हैट्रिक
नंदनी ने कैसे पूरी की हैट्रिक
नंदनी ने पारी के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर पहले काश्वी को अपना शिकार बनाया। इसके बाद चौथी गेंद पर कनिका, 5वीं गेंद पर राजेश्वरी और छठी गेंद पर रेणुका को अपना शिकार बनाते हुए हैट्र्रिक पूरी की। बड़ी बात यह रही कि यह नंदनी का दूसरा ही मुकाबला रहा है। इसके साथ ही वह WPL इतिहास में हैट्रिक बनाने वाली केवल चौथी गेंदबाज बनी है। उनकी गेंदाबाजी के कारण GG और बड़ा स्कोर नहीं बना पाई।
उपलब्धि
नंदनी WPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाले चौथी गेंदबाज
नंदनी WPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाली केवल चौथी गेंदबाज हैं। उन्होंने इस्सी वोंग, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस जैसी खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। वोंग ने साल 2023 में मुंबई इंडियंस की ओर से यूपी वारियर्स (UPW) के खिलाफ, दीप्ति शर्मा ने 2024 में UPW के लिए DC के खिलाफ और ग्रेस हैरिस ने साल 2025 के संस्करण में UPW की ओर से DC के खिलाफ हैट्रिक लेने का कारनामा किया था।
उपलब्धि
WPL में 5 विकेट लेने वाली 7वीं गेंदबाज हैं नंदनी
नंदनी WPL इतिहास में 5 विकेट हॉल लेने वाली 7वीं गेंदबाज हैं। वह मैरिजान कप्प (5/15 बनाम GG) और तारा नॉरिस (5/29 बनाम RCB) के बाद 5 विकेट लेने वाली DC की तीसरी गेंदबाज भी हैं। नंदनी ने शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ WPL में डेब्यू किया था। उस मैच में उन्होंने 26 रन देकर 2 विकेट लिए थे। अब GG के खिलाफ इस 5 विकेट हॉल के साथ उनके 2 मैचों में 7 विकेट पूरे हो गए हैं।