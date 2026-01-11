नंदनी शर्मा ने WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए ली पहली हैट्रिक, बनाए ये रिकॉर्ड्स

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के चौथे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक समेत 5 विकेट अपने नाम किए। वह WPL इतिहास में DC के लिए हैट्रिक लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई हैं। इसी तरह वह इस संस्करण में हैट्रिक लेने वाली भी पहली गेंदबाज बनी हैं। उनकी गेंदबाजी के चलते DC की टीम GG को 209 रन पर रोकने में सफल रही।

गेंदबाजी कैसी रही नंदनी की गेंदबाजी? नंदनी ने पारी के 11वें और अपने कोटे के दूसरे ओवर में 126 रन के कुल स्कोर पर सोफी डिवाइन (95) को आउट कर GG को दूसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने पारी के 20वें और अपने कोटे के आखिरी ओवर में काश्वी गौतम (14), कनिका आहुजा (4), राजेश्वरी गायकवाड़ (0) और रेणुका सिंह (0) को भी पवेलियन की राह दिखाई। नंदनी ने 4 ओवर में 33 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

हैट्रिक नंदनी ने कैसे पूरी की हैट्रिक नंदनी ने पारी के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर पहले काश्वी को अपना शिकार बनाया। इसके बाद चौथी गेंद पर कनिका, 5वीं गेंद पर राजेश्वरी और छठी गेंद पर रेणुका को अपना शिकार बनाते हुए हैट्र्रिक पूरी की। बड़ी बात यह रही कि यह नंदनी का दूसरा ही मुकाबला रहा है। इसके साथ ही वह WPL इतिहास में हैट्रिक बनाने वाली केवल चौथी गेंदबाज बनी है। उनकी गेंदाबाजी के कारण GG और बड़ा स्कोर नहीं बना पाई।

उपलब्धि नंदनी WPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाले चौथी गेंदबाज नंदनी WPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाली केवल चौथी गेंदबाज हैं। उन्होंने इस्सी वोंग, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस जैसी खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। वोंग ने साल 2023 में मुंबई इंडियंस की ओर से यूपी वारियर्स (UPW) के खिलाफ, दीप्ति शर्मा ने 2024 में UPW के लिए DC के खिलाफ और ग्रेस हैरिस ने साल 2025 के संस्करण में UPW की ओर से DC के खिलाफ हैट्रिक लेने का कारनामा किया था।