भारतीय टीम को नया टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

मुथूट फिनकॉर्प ने भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार हासिल किए

लेखन आदर्श कुमार 05:12 pm Sep 24, 202605:12 pm

क्या है खबर?

मुथूट फिनकॉर्प ने अगले 2 सालों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार हासिल किए हैं। सूत्रों के अनुसार, इस टाइटल स्पॉन्सरशिप को 'ब्लू मुथूट' कहा जाएगा। माना जा रहा है कि यह सौदा प्रति मैच 4.85 करोड़ रुपये की आधार कीमत पर तय किया गया है। ऐसी भी जानकारी है कि अंतिम कीमत कम भी हो सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से सौदे की औपचारिक घोषणा के बाद स्थिति साफ होगी।