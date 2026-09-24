मुथूट फिनकॉर्प ने भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार हासिल किए
क्या है खबर?
मुथूट फिनकॉर्प ने अगले 2 सालों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार हासिल किए हैं। सूत्रों के अनुसार, इस टाइटल स्पॉन्सरशिप को 'ब्लू मुथूट' कहा जाएगा। माना जा रहा है कि यह सौदा प्रति मैच 4.85 करोड़ रुपये की आधार कीमत पर तय किया गया है। ऐसी भी जानकारी है कि अंतिम कीमत कम भी हो सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से सौदे की औपचारिक घोषणा के बाद स्थिति साफ होगी।
मुकाबले
31 मार्च 2028 तक भारत में होने वाले सभी मैचों के अधिकार
कोच्चि स्थित मुथूट परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के पास 31 मार्च 2028 तक भारत में होने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मुकाबलों के टाइटल अधिकार रहेंगे।
इस अवधि के दौरान यह सौदा भारत में खेले जाने वाले करीब 35 घरेलू अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों को कवर करेगा।
इनमें 10 टेस्ट, 12 वनडे और 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच शामिल हैं।
इस तरह कंपनी अगले 2 सालों तक टाइटल अधिकार रखने वाली है। यह समझौता 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेगा।
देरी
इस कारण हुई टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा में देरी
नए टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा में अधिकारों के लिए गंभीरता से बोली लगाने वाली कंपनियां नहीं मिलने के कारण देरी हुई।
सूत्रों के अनुसार, इसके पीछे एक वजह ऊंची आधार कीमत भी थी। अभी के टाइटल स्पॉन्सर IDFC फर्स्ट बैंक प्रति मैच 4.2 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहा था।
अगर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया होती तो BCCI के टेंडर आमंत्रण में तय समयसीमा के अनुसार 13 अगस्त को टाइटल स्पॉन्सर तय हो जाता।
कंपनी
BCCI को नहीं मिल रही थी बोली लगाने वाली कंपनियां
सूत्रों के अनुसार, बोली लगाने वाली कंपनियां नहीं मिलने के बाद BCCI ने संभावित कंपनियों से बातचीत शुरू की।
गूगल जेमिनी, IDFC फर्स्ट बैंक, स्पिनी और SBI लाइफ से संपर्क किया गया था।
इनमें SBI लाइफ ने बाद में कैंपा और चैटजीपीटी के साथ BCCI के एसोसिएट पार्टनर के तौर पर समझौता किया।
तीनों कंपनियों ने 2 सीजन के लिए करार किया। यह करार वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ भारत की घरेलू सीरीज से शुरू होकर मार्च 2028 तक चलेगा।
लागू
वेस्टइंडीज सीरीज से शुरू होगी साझेदारी
मुथूट फिनकॉर्प से यह साझेदारी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 27 सितंबर से शुरू होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में दिखाई देगी।
संयोग से यह सीरीज मुथूट के गृह राज्य केरल से शुरू होगी।
सीरीज का पहला वनडे तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस तरह मुथूट के टाइटल स्पॉन्सर बनने के बाद उसका नाम भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली वनडे सीरीज में नजर आएगा।
सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगा।