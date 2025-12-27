अलविदा 2025: टेस्ट क्रिकेट में इन गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट गेंदबाजों के लिए यादगार रहा, जहां तेज और स्पिन दोनों ही विभागों में कई खिलाड़ियों ने धार दिखाई। लंबे स्पेल, सटीक लाइन-लेंथ और दबाव के पलों में विकेट निकालने की काबिलियत ने इन गेंदबाजों को सबसे अलग बनाया। पूरे साल चले रोमांचक मुकाबलों में इन गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाकर न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा भी कायम रखा। ऐसे में आइए शीर्ष गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 मिचेल स्टार्क (55 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं। उन्होंने साल 2025 में 11 टेस्ट मुकाबले खेले और इसकी 22 पारियों में 17.32 की औसत से 55 विकेट चटकाए। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। दोनों पारियों को मिलाकर इस खिलाड़ी ने 1 बार 10 विकेट भी लिया। स्टार्क का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/58 का रहा। उन्होंने 3.66 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की।

#2 मोहम्मद सिराज (43 विकेट) इस सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं। उन्होंने साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया। इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबले खेले और इसकी 19 पारियों में 27.20 की अच्छी औसत के साथ 43 विकेट लेने में सफल रहे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 2 ही बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। सिराज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/70 का रहा।

Advertisement

#3 ब्लेसिंग मुजारबानी (42 विकेट) इस सूची में तीसरे स्थान पर चौंकाने वाला नाम है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के ब्लेसिंग मुजारबानी ने इस साल कमाल का प्रदर्शन किया। 2025 में उन्होंने 10 टेस्ट मैच खेले और इसकी 15 पारियों में 26.80 की शानदार औसत के साथ 42 विकेट लेने में सफल रहे। उन्होंने 3.75 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की। इस खिलाड़ी ने 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/58 का रहा।

Advertisement