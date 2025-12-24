साल 2025 में इन भारतीय गेंदबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लिए सर्वाधिक विकेट

साल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ गेंदबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपनी धारदार गेंदबाजी से खास छाप छोड़ी। इन गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और अहम मौकों पर भारतीय टीम को सफलता दिलाई। तेज गेंदबाजों की रफ्तार हो या स्पिनरों की फिरकी, 2025 में विकेट लेने के मामले में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा साफ नजर आया। आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 वरुण चक्रवर्ती (36 विकेट) इस साल भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वरुण चक्रवर्ती ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए। इस स्टार स्पिनर ने 20 मुकाबले खेले और इसकी 18 पारियों में 13.19 की उम्दा औसत के साथ 36 विकेट लिए। उन्होंने 7.08 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/24 का रहा। वरुण ने 1 मेडन ओवर भी डाला।

#2 कुलदीप यादव (21 विकेट) इस सूची में दूसरे स्थान पर एक और स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव हैं। उन्होंने साल 2025 में भारतीय टीम के लिए 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 9 पारियों में 10.23 की शानदार औसत के साथ 21 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 7.04 की रही। कुलदीप ने इस साल 2 बार 4 विकेट हॉल लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/7 का रहा। उन्होंने 30.3 ओवर गेंदबाजी की और 215 रन खर्च किए।

#3 अक्षर पटेल (17 विकेट) इस सूची में तीसरे स्थान पर अक्षर पटेल हैं। इस समय ये खिलाड़ी भारतीय टीम का इस प्रारूप में उपकप्तान भी है। उन्होंने साल 2025 में 19 मुकाबले खेले और इसकी 15 पारियों में 19.17 की बेहतरीन औसत के साथ 17 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.93 की रही। बाएं हाथ के इस स्पिन गेंदबाज ने एक बार भी 4 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल नहीं लिया और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/7 का रहा।

