भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में छठी बार 200+ रन से अधिक का लक्ष्य हासिल किया है

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने वाली टीमें

लेखन भारत शर्मा 02:23 pm Jan 24, 202602:23 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने रायपुर में खेले गए टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड से मिले 209 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 15.2 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। उसने छठी बार 200 से अधिक रन के लक्ष्य का सफल पीछा किया है। आइए सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का हासिल करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।