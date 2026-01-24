LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने वाली टीमें
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने वाली टीमें
भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में छठी बार 200+ रन से अधिक का लक्ष्य हासिल किया है

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने वाली टीमें

लेखन भारत शर्मा
Jan 24, 2026
02:23 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने रायपुर में खेले गए टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड से मिले 209 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 15.2 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। उसने छठी बार 200 से अधिक रन के लक्ष्य का सफल पीछा किया है। आइए सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का हासिल करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1

ऑस्ट्रेलिया - 7 बार

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के नाम दर्ज है। उसने 7 बार यह कारनामा किया है। कंगारू टीम ने साल 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिले 244 रन के लक्ष्य को 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 245 रन बनाने हुए हासिल किया था। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उसके द्वारा सफलतापूर्व हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है।

#2

भारत - 6 बार

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने के मामले में भारतीय टीम दूसरे नंबर पर काबिज है। उसने 6 बार यह कारनामा किया है। भारतीय टीम ने साल 2009 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ मोहली में मिले 207 रन के लक्ष्य को 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 211 रन बनाने हुए हासिल किया था। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उसके द्वारा सफलतापूर्व हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है।

Advertisement

#3

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान - 4 बार

इस सूची में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर काबिज है। दोनों ही टीमों ने 4-4 बार उपलब्धि हासिल की है। प्रोटियाज टीम ने साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 259 रन के लक्ष्य को 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया था। यह उसके द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी तरह पाकिस्तान द्वार हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य (208 बनाम वेस्टइंडीज, 2021) है।

Advertisement