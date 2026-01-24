टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने वाली टीमें
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने रायपुर में खेले गए टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड से मिले 209 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 15.2 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। उसने छठी बार 200 से अधिक रन के लक्ष्य का सफल पीछा किया है। आइए सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का हासिल करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।
#1
ऑस्ट्रेलिया - 7 बार
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के नाम दर्ज है। उसने 7 बार यह कारनामा किया है। कंगारू टीम ने साल 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिले 244 रन के लक्ष्य को 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 245 रन बनाने हुए हासिल किया था। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उसके द्वारा सफलतापूर्व हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है।
#2
भारत - 6 बार
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने के मामले में भारतीय टीम दूसरे नंबर पर काबिज है। उसने 6 बार यह कारनामा किया है। भारतीय टीम ने साल 2009 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ मोहली में मिले 207 रन के लक्ष्य को 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 211 रन बनाने हुए हासिल किया था। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उसके द्वारा सफलतापूर्व हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है।
#3
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान - 4 बार
इस सूची में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर काबिज है। दोनों ही टीमों ने 4-4 बार उपलब्धि हासिल की है। प्रोटियाज टीम ने साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 259 रन के लक्ष्य को 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया था। यह उसके द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी तरह पाकिस्तान द्वार हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य (208 बनाम वेस्टइंडीज, 2021) है।