IPL इतिहास में RCB द्वारा 20वें ओवर में जीत के लिए बनाए गए सर्वाधिक रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 54वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को आखिरी गेंद पर 2 विकेट से हरा दिया। यह मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया, जिसमें RCB ने आखिरी गेंद पर 167 रनों के लक्ष्य हासिल किया। RCB को आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी। आइए IPL में RCB द्वारा आखिरी ओवर में जीत के लिए बनाए सर्वाधिक रनों पर नजर डालते हैं।

#1 21 बनाम PWI, 2012 IPL 2012 में RCB ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ मैच में एबी डिविलियर्स के शानदार प्रदर्शन से जीत हासिल की थी। 183 रनों का पीछा करते हुए मेजबान RCB को आखिरी ओवर में 21 रनों की जरूरत थी। आशीष नेहरा गेंदबाजी कर रहे थे और पहली ही गेंद पर एक रन लेकर डिविलियर्स स्ट्राइक पर आ गए। इसके बाद उन्होंने एक चौका और 2 छक्के जड़े। उसके बाद सौरभ तिवारी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर जीत दिला दी।

#2 15 बनाम DC, 2021 दुबई में खेले गए IPL 2021 के रोमांचक मुकाबले में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 7 विकेट से हराया था। 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB को आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी। ग्लेन मैक्सवेल ने पहली गेंद पर आवेश खान को चौका लगाया, लेकिन अगली 4 गेंदों पर कोई चौका नहीं लगा सके। आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी और केएस भरत ने लॉन्ग-ऑन के ऊपर छक्का लगाकर जीत दिला दी।

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