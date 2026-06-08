महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारत से सर्वाधिक रन, सर्वाधिक विकेट और अन्य आंकड़े

शतक

हरमनप्रीत शतक लगाने वाली इकलौती भारतीय

हरमनप्रीत महिलाओं के टी-20 विश्व कप के इतिहास में शतक लगाने वाली इकलौती भारतीय हैं। उन्होंने 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 गेंदों में 103 रन बनाए थे। उनके अलावा विश्व के 5 अन्य बल्लेबाजों ने इस टूर्नामेंट में शतक लगाए हैं। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो हरमनप्रीत के बाद दूसरा सर्वोच्च स्कोर स्मृति मंधाना (87 रन बनाम आयरलैंड, 2023) ने बनाया है। गेंदबाजों में रेणुका ठाकुर 5 विकेट हॉल वाली इकलौती भारतीय हैं।