अलविदा 2025: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन

साल 2025 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों के नाम रहा, जहां कई खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से रन बनाने के नए मानक तय किए। टेस्ट, वनडे और टी-20 सभी प्रारूप में इन बल्लेबाजों ने निरंतरता, आक्रामकता और क्लास का शानदार मेल दिखाया। मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालना हो या बड़े लक्ष्य का पीछा, इन खिलाड़ियों ने हर जगह खुद को साबित किया। ऐसे में आइए साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 शुभमन गिल (1,764 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। उन्होंने साल 2025 में 35 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 42 पारियों में 49 की उम्दा औसत के साथ 1,764 रन बनाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 7 शतक और 3 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा। शुभमन साल 2025 में 6 पारियों में नाबाद रहे। उन्होंने 209 चौके और 27 छक्के लगाए।

#2 शाई होप (1,760 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शाई होप हैं। साल 2025 में ये खिलाड़ी 42 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेला। इसकी 50 पारियों में उन्होंने 40 की शानदार औसत से 1,760 रन बनाने में सफल रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 82.24 की रही। होप ने 2025 में 5 शतक और 9 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 140 रन रहा। यह खिलाड़ी 6 पारियों में नाबाद भी रहा। उन्होंने 160 चौके और 54 छक्के भी लगाए।

#3 जो रूट (1,613 रन) सूची में तीसरे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट हैं। उन्होंने साल 2025 में 25 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। इसकी 33 पारियों में इस खिलाड़ी के बल्ले से 53.76 की औसत से 1,613 रन निकले। उन्होंने साल 2025 में 7 शतक और 5 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 166 रन रहा। रूट 3 पारियों में नाबाद भी रहे। उनके बल्ले से 157 चौके और 5 छक्के निकले।

