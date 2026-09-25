वनडे: वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में चौकों-छक्कों की मदद से सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं। इन पारियों में बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की मदद से तेजी से रन बटोरे, कुछ भारतीय बल्लेबाजों ने तो एक ही पारी में बाउंड्री के जरिए बड़ी संख्या में रन बनाए हैं। ऐसे में आइए उन भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में चौकों और छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।
#1
वीरेंद्र सहवाग (142 रन, साल-2011)
इस सूची में पहले स्थान पर भारत के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं।
उन्होंने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 149 गेंदों में 219 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से 142 रन बना दिए थे।
उनके बल्ले से 25 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 146.97 की रही थी।
ये मुकाबला इंदौर में खेला गया था और भारत को 153 रन से जीत मिली थी।
#2
रोहित शर्मा (108 रन, साल-2018)
दूसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।
उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2018 में 152 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 108 रन चौकों और छक्कों की मदद से निकले थे।
उन्होंने 15 चौके और 8 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 129.91 की रही थी।
भारतीय टीम 323 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और 42.1 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया था।
#3
रोहित शर्मा (104 रन, साल-2018)
तीसरे स्थान पर भी सलामी बल्लेबाज रोहित ही हैं।
उन्होंने साल 2018 में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 162 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। रोहित ने 137 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे।
इस पारी के दौरान उन्होंने 104 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए थे। उनके बल्ले से 20 चौके और 4 छक्के निकले थे।
उनकी स्ट्राइक रेट 118.24 की थी। मैच में भारतीय टीम को 224 रन से जीत मिली थी।
#4
रोहित शर्मा (98 रन, साल-2019)
चौथे स्थान पर भी रोहित ही हैं। उन्होंने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापट्टनम के मैदान पर 159 रन की पारी खेली थी।
इस खिलाड़ी ने चौकों और छक्कों की मदद से उस पारी में 98 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 115.21 की रही थी।
रोहित ने 17 चौके और 5 छक्के लगाए थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387/5 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था।
जवाब में वेस्टइंडीज 280 रन ही बना पाई थी।