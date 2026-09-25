रोहित शर्मा ने वेस्टइंडजी के खिलाफ कई शानदार प्रदर्शन किए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे: वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में चौकों-छक्कों की मदद से सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय

लेखन आदर्श कुमार 12:54 pm Sep 25, 202612:54 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं। इन पारियों में बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की मदद से तेजी से रन बटोरे, कुछ भारतीय बल्लेबाजों ने तो एक ही पारी में बाउंड्री के जरिए बड़ी संख्या में रन बनाए हैं। ऐसे में आइए उन भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में चौकों और छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।