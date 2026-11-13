विराट कोहली के नाम अनचाहा रिकॉर्ड आया (फाइल तस्वीर)

वनडे में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, कोहली-सचिन पहले स्थान पर

लेखन आदर्श कुमार 12:53 pm Nov 13, 202612:53 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम 334 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। हालांकि, टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत के 2 अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। रोहित पहली ही गेंद पर आउट हुए, जबकि कोहली ने 4 गेंदों का सामना किया। इसके साथ ही कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। आइए, इस रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।