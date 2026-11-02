विराट कोहली के आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ कमाल के हैं (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा शतक

लेखन आदर्श कुमार 03:28 pm Nov 02, 202603:28 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन हमेशा चर्चा में रहा है। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने कीवी गेंदबाजों के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यादगार शतक लगाए। इस सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं। उन्होंने अपनी पारियों से न सिर्फ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में अपनी खास पहचान भी बनाई। ऐसे में आइए इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीयों पर नजर डालते हैं।