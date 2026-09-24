वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा शतक

चौथे नंबर पर भी संयुक्त रूप से 3 भारतीय हैं। वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन और कृष्णमाचारी श्रीकांत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में 2-2 शतक लगाए थे।

सहवाग के बल्ले से 27 मैचों की 27 पारियों में 33.44 की औसत से 836 रन निकले थे।

शिखर धवन ने 31 मैचों की 30 पारियों में 34.89 की औसत से 1,012 रन बनाए थे। श्रीकांत 34 मैचों की 34 पारियों में 24.48 की औसत से 808 रन बनाने में सफल रहे थे।