क्लाइव लॉयड के आंकड़े भारत के खिलाफ कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 10:14 pm Jul 29, 202610:14 pm

क्या है खबर?

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कई दिग्गज कप्तानों ने अपनी टीम की कमान संभाली है। इस दौरान कई कप्तानों ने भारतीय टीम के खिलाफ लंबे समय तक नेतृत्व करते हुए अपनी पहचान बनाई है। कुछ खिलाड़ी तो भारत के खिलाफ लगातार कई टेस्ट मैचों में कप्तान रहे हैं। ऐसे में आइए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।