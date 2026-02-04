टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

टी-20 विश्व कप के इतिहास में कई महान बल्लेबाजों ने दमदार पारियों से खास पहचान बनाई है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बार-बार अर्धशतक लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह पक्की की। इन बल्लेबाजों ने बड़े मैचों में टीम को संभाला, तेज शुरुआत दी और विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। ऐसे में आइए टी-20 विश्व कप 2026 के आगाज से पहले उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़े हैं।

#1 विराट कोहली (15 अर्धशतक) भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस सूची में पहले स्थान पर हैं। इस खिलाड़ी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 2012 से 2024 तक विश्व कप में 35 मुकाबले खेले थे। इसकी 33 पारियों में 58.72 की औसत से 1,292 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 15 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* रन रहा था। कोहली ने इस टूर्नामेंट में 128.81 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।

#2 रोहित शर्मा (12 अर्धशतक) रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। वह भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। 2007 से 2024 तक इस स्टार खिलाड़ी ने टी-20 विश्व कप में 47 मुकाबले खेले थे। इसकी 44 पारियों में 12 अर्धशतक जड़ने में सफल रहे थे। रोहित ने इस दौरान 9 बार नाबाद रहते हुए 34.85 की औसत से 1,220 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन रहा था। उन्होंने 133.04 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।

#3 डेविड वार्नर (8 अर्धशतक) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2009 के विश्व कप में पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 41 मुकाबले खेले थे और इसकी 41 पारियों में 8 अर्धशतक जड़ने में सफल रहे थे। उनकी स्ट्राइक रेट 134.24 की रही थी। वार्नर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* रन रहा था।

