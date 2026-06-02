IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा डॉट गेंद डालने वाले गेंदबाज और उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, जहां चौके-छक्कों की बारिश आम बात है। इसके बावजूद कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जो बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और डॉट गेंदें डालकर दबाव बनाते हैं। उनकी सटीक लाइन-लेंथ और कसी हुई गेंदबाजी से विरोधी टीमों की रनगति पर अंकुश लगता है। ऐसे में आइए IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डालने वाले गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 डेल स्टेन (219 डॉट गेंदें) इस सूची में पहले स्थान पर पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन हैं। वह IPL 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेले थे। उस सीजन स्टेन ने 219 गेंदें डॉट डाली थी। इस तेज गेंदबाज ने 17 मुकाबले खेले थे और इसकी 17 पारियों में 5.66 की उम्दा औसत से 19 विकेट चटकाए थे। उनकी औसत 20.21 की रही थी। स्टेन का उस सीजन सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/11 का रहा था।

#2 प्रसिद्ध कृष्णा (202 गेंदें) दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस (GT) के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैं। वह IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेले थे और 202 गेंदें डॉट डाली थी। इस खिलाड़ी ने 17 मैचों की 17 पारियों में 29 की औसत से 19 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 8.28 की रही थी। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/22 का रहा था। 2022 के सीजन के बाद वह GT की टीम का हिस्सा बन गए थे।

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#3 लसिथ मलिंगा (195 गेंदें) तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा हैं। उन्होंने IPL 2011 में 195 गेंदें डॉट डाली थी। मलिंगा ने 16 मुकाबले खेले थे और इसकी 16 पारियों में 13.39 की शानदार औसत के साथ 28 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 5.95 की रही थी। इस खिलाड़ी ने एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/13 का रहा था।

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