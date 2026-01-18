अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक बार बल्लेबाजों को कैच आउट कराने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर ये दिग्गज 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ गेंदबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपनी घातक लाइन-लेंथ, स्विंग, स्पिन गेंद और सीम मूवमेंट से बल्लेबाजों को लगातार गलती करने पर मजबूर किया। नतीजा यह रहा कि बल्ले का किनारा बार-बार फील्डरों के हाथों में गया और कैच आउट की संख्या बढ़ती चली गई। सभी प्रारूप में इन गेंदबाजों का खौफ कायम रहा। ऐसे में आइए उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक बार बल्लेबाजों को कैच आउट कराया।

#1 मुथैया मुरलीधरन (735) इस सूची में पहले स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन हैं। उन्होंने साल 1992 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2011 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 495 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और 735 बार बल्लेबाजों को कैच आउट कराया था। मुरलीधन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 22.86 की औसत से 1,347 विकेट लिए थे। उन्होंने 77 बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किए थे।

#2 जेम्स एंडरसन (672) इंग्लैड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2002 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 672 बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों को कैच आउट होने पर मजबूर किया था। एंडरसन ने अपने करियर में 991 विकेट चटकाए थे। इस खिलाड़ी ने 34 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था।

#3 ग्लेन मैक्ग्रा (622) तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा हैं। इस खिलाड़ी ने साल 1993 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2007 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 376 मुकाबले खेले थे और इस दौरान 622 बार बल्लेबाजों को अपनी गेंद पर कैच आउट कराया था। मैक्ग्रा ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 21.76 की शानदार औसत के साथ 949 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/24 का रहा था।

