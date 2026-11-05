विराट कोहली के आंकड़े अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कमाल के हैं (फाइल तस्वीर)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा 50+ के स्कोर

लेखन आदर्श कुमार 09:59 am Nov 05, 202609:59 am

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी बल्लेबाज की महानता का अंदाजा सिर्फ उसके शतकों से नहीं लगाया जाता, बल्कि लगातार रन बनाने की उसकी क्षमता भी उसे खास बनाती है। कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने सभी प्रारूपों में अपनी निरंतरता से गेंदबाजों के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। इन्होंने अपने करियर में शतकों के साथ-साथ अर्धशतकों का भी अंबार लगाया है। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ के स्कोर बनाए हैं।