मोहम्मद शमी के संन्यास पर मोर्ने मोर्कल का बड़ा बयान, कहा- उन्होंने मेरी बहुत मदद की

भारत और न्यूजीलैंड सीरीज में मोर्कल् ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "मैं वास्तव में भाग्यशाली था कि जब मैंने पहली बार भारतीय टीम के साथ काम करना शुरू किया, तब शमी टीम का हिस्सा थे। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि जब मैं टीम से जुड़ा, तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में मुझे भारतीय तौर-तरीके समझाने में मदद की। उन्होंने शुरुआती दिनों में मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए उन्हें टेस्ट क्रिकेट से जाते हुए देखना एक दुखद दिन है।"