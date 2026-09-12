रणजी ट्रॉफी 2026-27 के लिए मोहम्मद सिराज हैदराबाद के कप्तान बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आगामी रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन के लिए हैदराबाद क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। यह फैसला हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) की चयन समिति ने शुक्रवार को लिया। चामा मिलिंद इस टीम के उपकप्तान होंगे और सिराज की गैरमौजूदगी में टीम का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में सिराज दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में खेलते हुए नजर आए थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
कप्तानी
अपनी लय तलाश रहे हैं सिराज
सिराज का हालिया प्रदर्शन खराब रहा है। दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन का प्रतिनिधित्व करते हुए वह सिर्फ एक विकेट ही ले सके थे।
उन्होंने माना कि IPL के बाद 2 महीने के ब्रेक से उनकी लय पर असर पड़ा था।
उन्होंने कहा, "मैं पूरी तरह से लय वाला गेंदबाज हूं। अगर मेरी लय सही नहीं होती, तो मैं क्रीज पर पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाता।"
वह श्रीलंका दौरे पर सिर्फ 4 विकेट ले सके थे।
कप्तानी
सिराज ने पिछले सीजन में 2 मैचों में की थी कप्तानी
सिराज ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में पहली बार हैदराबाद की कप्तानी की थी।
उन्होंने राहुल सिंह की जगह ली और मुंबई और छत्तीसगढ़ के खिलाफ टीम की कमान संभाली थी।
हैदराबाद को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।
इसके बाद छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था। उस मैच में हैदराबाद के लिए एम अभिराथ, के जिमातेजा और प्रज्ञय रेड्डी ने शतक लगाए थे।