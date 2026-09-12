सिराज बने हैदराबाद के कप्तान (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के लिए मोहम्मद सिराज हैदराबाद के कप्तान बने

लेखन अंकित पसबोला 12:34 pm Sep 12, 202612:34 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आगामी रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन के लिए हैदराबाद क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। यह फैसला हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) की चयन समिति ने शुक्रवार को लिया। चामा मिलिंद इस टीम के उपकप्तान होंगे और सिराज की गैरमौजूदगी में टीम का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में सिराज दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में खेलते हुए नजर आए थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।