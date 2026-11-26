मोर्कल ने अपने तेज गेंदबाजों से हरी पिच पर नई कूकाबुरा गेंद से ज्यादा आक्रामक गेंदबाजी करने की अपील की।

उन्होंने कहा, "जब गेंद नरम हो जाती है और पिच की रफ्तार भी कुछ कम हो जाती है तो गेंदबाजी मुश्किल हो जाती है। कूकाबुरा गेंद से 16 साल खेलने के अनुभव से कह सकता हूं कि नई गेंद का पूरा फायदा उठाना जरूरी है। सही जगह गेंद डालनी होगी और लेंथ व लाइन में थोड़ा साहस दिखाना होगा।"