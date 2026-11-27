मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है (फाइल तस्वीर)

मोहम्मद शमी का छलका दर्द, टीम में वापसी और विश्व कप खेलने पर दिया ये बयान

लेखन आदर्श कुमार 12:05 pm Nov 27, 202612:05 pm

क्या है खबर?

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा है कि वह 2027 वनडे विश्व कप या 2028 टी-20 विश्व कप के बारे में नहीं सोच रहे। उनका पूरा ध्यान अपने खेल, लय बनाए रखने और घरेलू क्रिकेट के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लगातार खेलने पर है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि उन्होंने ऐसे मौकों की गिनती करना छोड़ दिया है। भविष्य में टीम में चयन को लेकर भी वो ज्यादा नहीं सोचते हैं।