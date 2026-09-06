मोहम्मद शमी 100 प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले गेंदबाज बने, जानिए उनके आंकड़े 

शमी ने 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था।

10 साल से ज्यादा के अपने करियर में वह भारत की कई यादगार जीत में हिस्सा रहे हैं।

अब तक शमी ने 64 टेस्ट में 27.71 की औसत से 229 विकेट लिए हैं।

उन्होंने 12 बार एक पारी में 4 विकेट और 6 बार 5 विकेट लिए हैं। हालांकि, 36 साल के इस तेज गेंदबाज ने भारत के लिए आखिरी बार जून 2023 में रेड-बॉल क्रिकेट खेला था।