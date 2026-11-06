मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है (फाइल तस्वीर)

मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, 13 साल का शानदार करियर हुआ समाप्त

लेखन आदर्श कुमार 11:31 pm Nov 06, 202611:31 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके साथ ही उनके 13 साल के करियर का अंत हो गया। शमी वनडे और टी-20 के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में खेला था। इसके बाद से वह टेस्ट टीम से बाहर चल रहे थे। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।