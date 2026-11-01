वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय टीम प्रबंधन की रणनीति पर इस दिग्गज ने उठाए सवाल

कैफ ने कहा, "चौथे टी-20 में सूर्यवंशी खिलाने का बेहतरीन मौका था क्योंकि भारत पहले ही सीरीज (3-0 से) अपने नाम कर चुका था। आपको सीरीज की स्थिति देखनी चाहिए थी।"

उन्होंने कहा, "एक तरफ आपने भुवनेश्वर कुमार को बाहर कर कहा कि आप नए खिलाड़ियों को लाएंगे। सूर्यवंशी भी नए हैं, तो उनके साथ अलग व्यवहार क्यों? जब आप मयंक यादव और प्रिंस यादव को बढ़ाने को तैयार हैं, तो उसी तर्क से सूर्यवंशी को भी खेलना चाहिए था।"