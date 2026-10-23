मोहम्मद अजहरूद्दीन ने की श्रीलंका की ऐतिहासिक जीत की सराहना, जानिए क्या दिया बयान

इस उच्च स्कोरिंग और आक्रामक मुकाबले की तारीफ करने के साथ अजहरूद्दीन ने खेल के पारंपरिक प्रारूप को बचाने की वकालत भी की।

उन्होंने कहा, "मैं यह कहना चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्रिकेट का मुख्य और असली प्रारूप टेस्ट ही है।"

उन्होंने न्यूजीलैंड दौरे पर पहले टी-20 मैच में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को भी बधाई दी और उम्मीद जताई कि टीम टी-20 और वनडे दोनों सीरीज जीतने में सफल रहेगी।