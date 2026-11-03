मोहम्मद आमिर ने IPL 2027 की नीलामी में शामिल होने से इनकार कर दिया है

मोहम्मद आमिर ने IPL 2027 की नीलामी में शामिल होने से किया इनकार, दिया अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 12:35 pm Nov 03, 202612:35 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी में शामिल होने की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। हाल ही में ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने वाले 33 वर्षीय इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने स्पष्ट किया है कि वे दुनिया की इस सबसे अमीर और लोकप्रिय टी-20 लीग का हिस्सा बनने के लिए अपना पंजीकरण नहीं कराएंगे। IPL 2027 की नीलामी 16 दिसंबर को गोव में होने होने वाली है।