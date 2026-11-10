उस्मान ख्वाजा के सैंडपेपरगेट दावों पर भड़के मिचेल स्टार्क

उस्मान ख्वाजा के सैंडपेपरगेट दावों पर भड़के मिचेल स्टार्क, CA का जांच दोबारा खोलने से इनकार

लेखन भारत शर्मा 12:34 pm Nov 10, 202612:34 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में 8 साल पुराना सैंडपेपरगेट (गेंद से छेड़छाड़) विवाद एक बार फिर भूचाल लाया है। इसकी वजह ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की नई आत्मकथा 'सब्र' है, जिसमें उन्होंने एक पूरा अध्याय इस घटना पर समर्पित करते हुए दावा किया है कि टेस्ट टीम का हर खिलाड़ी इस योजना की जानकारी थी। डेविड वार्नर और चैड सेयर्स ने भी ख्वाजा के दावों समर्थन किया था। हालांकि, तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इन दावों को खारिज कर दिया है।