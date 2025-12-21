मिचेल स्टार्क ने साल 2025 में चटकाए 50 विकेट, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
क्या है खबर?
मिचेल स्टार्क ने साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में बड़ा कीर्तिमान रचा है। वह इस साल 50 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। यह उपलब्धि उन्होंने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में हासिल की। चौथी पारी में स्टार्क ने जेमी स्मिथ और विल जैक्स जैसे सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए 3 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई, जिससे टीम ने लगातार चौथी बार एशेज अपने नाम की।
जीत
ऐसी रही आखिरी दिन स्टार्क की गेंदबाजी
एडिलेड टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए और 228 रन चाहिए थे, जबकि उसके सिर्फ 4 विकेट बाकी थे। स्टार्क ने दिन की शुरुआत में ही सेट बल्लेबाज स्मिथ को 60 रन पर पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद स्टार्क ने जैक्स (47) को आउट किया। उनके खिलाफ जोफ्रा आर्चर बड़ा शॉट खेलने गए और डीप प्वाइंट पर कैच दे बैठे, जबकि आखिरी विकेट स्कॉट बोलैंड ने लेकर ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की कर दी।
एशेज
एशेज सीरीज में कमाल का रहा है स्टार्क का प्रदर्शन
एशेज सीरीज 2025-26 में स्टार्क का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने 7/58 का घातक स्पेल डालते हुए कुल 10 विकेट झटके थे। इसके बाद गाबा टेस्ट में स्टार्क ने 6/75 के आंकड़ों के साथ इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। पिंक बॉल टेस्ट में भी उन्होंने 2/64 के आंकड़े दर्ज किए थे। तीसरे टेस्ट में उन्होंने 4 विकेट लिए, जिसमें चौथी पारी में 17 ओवर में 3/62 का अहम योगदान शामिल रहा।
2025
साल 2025 में कमाल का रहा स्टार्क का प्रदर्शन
स्टार्क ने साल 2025 में गेंद से जबरदस्त दबदबा दिखाया। उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 51 विकेट झटके, जिसमें उनकी औसत महज 17.15 की रही। यह किसी एक कैलेंडर वर्ष में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस दौरान स्टार्क ने 3 बार 5 विकेट हॉल लिए। साल 2025 में 28.7 का उनका स्ट्राइक रेट एक साल में 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले किसी भी गेंदबाज में सबसे बेहतर है। इससे पहले स्टार्क ने 2016 में 50 विकेट चटकाए थे।
करियर
ऐसा रहा है स्टार्क का टेस्ट करियर
स्टार्क ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2011 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक कुल 103 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 198 पारियों में 26.50 की औसत से 424 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 18 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/58 का रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा विकेट (119) इंग्लैंड के खिलाफ ही लिए हैं।